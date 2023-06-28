В Беларуси для "Вагнера" срочно ремонтируют военные части: фото возможных полевых лагерей

После неудачного бунта часть вагнеровцев передислоцировалась в Беларусь. Местные замечают наемников ЧВК на еще недавно заброшенной базе в селе Цель Осиповицкого района Могилевской области.

Отметим, что бойцам группы "Вагнера" выделили целую воинскую часть в Беларуси в 90 километрах от Минска. Как пишут СМИ, объект на днях начали активно ремонтировать. По всей видимости, по случаю приезда "гостей".

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Как выглядит полевой лагерь

Собственно, с помощью спутникового сервиса журналистам удалось исследовать, как выглядел этот военный объект № 61732 в Цель 27 и 17 июня.



Заброшенная военная часть в Беларуси, куда потом приехали вагнеровцы (по состоянию на 17.06.2023) / Изображение издания "Радио Свобода"



Вероятный полевой лагерь вагнеровцев в Беларуси (27.06.2023) / Снимок издания "Радио Свобода"

На фотографиях можно увидеть две площадки. Тот, что в северной части, размером 270 на 170 метров. Тот, что находится в восточной части, имеет размеры 200 на 160 метров. Это может быть скоплением палаток одинакового размера или крупногабаритной техники вагнеровцев,

– допустили расследователи.

Кроме того, они отметили, что, по данным минобороны Беларуси, на территории страны действует около 200 воинских частей – на каждой из них находятся несколько сотен военнослужащих.

Неудачный бунт Пригожина

Вечером 23 июня главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин объявил вооруженное восстание против Кремля, что не продержалось и день.

По результатам этого мятежа, между лидером террористов и самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко было подписано соглашение, согласно которому вагнеровцы должны были переехать в "дружественную страну".

В то же время Владимир Зеленский убежден, что наемники этого батальона не представляют угрозы для Украины, ведь их достаточно мало.

Самая большая военная часть в Белоруссии расположена в Печах Борисова. В учебном центре в этом населенном пункте одновременно находится около 4,5 тысячи воинов.