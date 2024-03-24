Мастерски передали "привет": в Воздушных силах потроллили оккупантов после поражения БДК в Крыму
Источник:Воздушные Силы ВСУ
В воскресенье, 24 марта, Силы обороны поразили 2 российских БДК в Севастополе. На фоне этого Воздушные силы Украины решили передать "горячий привет" оккупантам во временно оккупированном Крыму.
Ранее, Вооруженные Силы Украины смогли поразить сразу 2 больших десантных корабля в Севастополе. Речь идет о судах "Ямал" и "Азов".
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"Привет" от Воздушных сил
Официальный аккаунт Воздушных Сил в соцсети Х (ранее твитер) потроллил оккупантов, у которых снова был не только один "пропущенный", а сразу 2.
Утром СтратКом Вооруженных Сил Украины сообщил об очередном успешном поражении вражеских десантных кораблей. Там рассказали о поражении двух БДК "Ямал" и "Азов".
Воздушные Силы не могли пройти мимо и не передать "привет" оккупантам. Они отреагировали на информацию о поражении двух больших десантных кораблей лаконично, но, одновременно, своими словами сказали все.
Так, они потроллили захватчиков, передавая им "привет".
"Привет" оккупантам в Крыму. Я вернулся,
– написали в посте Воздушные силы Украины.
И, кроме этого, они прикрепили фотографию загадочного котика, что говорит оккупантам "привет".
Силы обороны поразили сразу 2 российских судна: коротко
- Утром 24 марта стало известно о поражении 2 больших десантных корабля – "Ямал" и "Азов".
- СтратКом Вооруженных Сил Украины рассказал, что кроме успешного поражения ВДК, поражен еще и центр связи, а также несколько объектов инфраструктуры Черноморского флота России во временно оккупированном Севастополе. Больше подробностей пока не разглашали.
- Один из этих кораблей участвовал в аннексии Крыма, а другой – показывали на различных парадах. Читайте материал, где вы узнаете больше о 2 пораженных Силами обороны российских кораблях.