Морской бой с привидением: подборка мемов об уничтожении корабля "Новочеркасск" в Феодосии

Украинская авиация 26 декабря поразила большой десантный корабль "Новочеркасск", базировавшийся в оккупированной Феодосии. Такой громкий факт не мог остаться без внимания сети, поэтому украинцы начали активно производить тонну мемов по поводу "вечного плавания" российского судна.

Российский корабль мощно и отважно разлетелся по всей Феодосии – формально, теперь это конструктор. Лучшие шутки из соцсетей для вас собрал 24 Канал.

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Русский военный корабль пошел

Украинские Воздушные Силы утром ударили крылатыми ракетами по Феодосийскому порту, уничтожив большой десантный корабль "Новочеркасск". Он пополнил ряды таких амбассадоров черноморского дна, как крейсер "Москва" или подлодка "Ростов-на-Дону".

"Новочеркасск" повторил судьбу знаменитого крейсера / Крымский ветер

Почему-то ночью корабль загорелся – внезапно начал взрываться. В российском минобороны пытались убедить, что это просто "повреждение". Однако оказалось, что "Новочеркасск" не слишком устойчив к высоким температурам. Наверняка россияне не догадывались и сами.

Российский флот в который раз внезапно загорается / фото из соцсетей

Пользователи сети сразу же начали интересоваться – куда девался большой десантный корабль. Ведь вот беда – на новых фото его почему-то не видно. Лишь какие-то обломки, которые слегка поплавились.

От "Новочеркасска" остались только обгоревшие обломки / фото из соцсетей

Местным крымским СМИ уже удалось обнаружить корабль. Оказалось, что после "незначительных повреждений" он просто спрятался в землю в одном из дворов. Или "Новочеркасск" просто решил тихонько "слинять" из порта – в прямом смысле этого слова.

Крымские журналисты комментируют "повреждение" корабля: смотрите видео

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Ликвидация "Новочеркасска": что известно