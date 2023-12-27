После удара по "Новочеркасску" из Феодосийского порта исчез ряд кораблей: спутниковые фото

В ночь на 26 декабря нашим военным удалось уничтожить большой десантный корабль "Новочеркасск" в Феодосии. После успешной работы ВСУ, из порта исчез целый ряд кораблей.

Об этом свидетельствуют снимки сервиса Planet.com за 27 декабря. На это обратили внимание журналисты "Радио Свободы".

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Враг спрятал свои суда

Согласно новым спутниковым снимкам, можно увидеть, что из Феодосийского порта исчез целый ряд кораблей. Вывели их после успешного уничтожения БДК "Новочеркасск" 26 декабря.

Так, на снимках видно, что из порта вывели:

пограничный сторожевой корабль проекта 205П "Тарантул";

тральщик проекта 12700 "Александрит";

спасательное буксирное судно (вероятно, говорится о "Капитане Гурьеве");

а также еще один корабль.

Из Феодосийского порта вывели целый ряд судов: смотрите видео

Остались только один сухогруз и полузатопленный в результате взрыва учебно-тренировочный корабль "УТС-150". Они – на причале, к югу от места попадания.

Уничтожение БДК "Новочеркасск"

Так, в ночь на 26 декабря стало известно о громких взрывах во временно оккупированной Феодосии. Они сопровождались детонацией и мощным огнем. Позже в Воздушных силах известили, что взрывы были на большом десантном корабле захватчиков.

Они сопровождались детонацией и мощным огнем. Позже в Воздушных силах известили, что взрывы были на большом десантном корабле захватчиков. О самих взрывах российские и украинские телеграм-каналы начали писать около 03:30. Тогда сообщалось о чрезвычайном событие в одной из баз русского флота.

Жители Феодосии слышали и видели взрывы в районе порта. Они даже активно делились в сети увиденным. Естественно, заявляли о том, что успешно работает ПВО. Правда, фото- и видеоматериалы показывали, что все совсем напротив.

В 03:47 командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук написал в своем телеграме пост. Его он посвятил тому, что происходило ночью в Феодосии. Он выразил благодарность всем причастным за уничтожение БДК "Новочеркасск".

А флота у России становится все меньше! На этот раз вслед за флагманом Черноморского флота Российской Федерации – крейсером "Москва" – следует большой десантный корабль "Новочеркасск",

– написал он.