"Бегите, крысы": российские захватчики покидали подбитую технику под Харьковом

26 февраля 2022 , 19:24
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Источник:

"Сегодня"

Украинские военные продолжают уничтожать российских захватчиков. Не успевают ликвидировать только тех, которые бегут с поля боя.

Так, под Харьковом оккупационные войска были настолько напуганы Вооруженными силами Украины, что, позорно бежав, оставили всю подбитую технику. Соответствующие фото обнародовали украинские СМИ.

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Убегайте, крысы, пока не поздно,
 – прокомментировали фотографии журналисты

Российские захватчики оставили подбитую технику и скрылись / Фото"Сегодня"

Сколько техники врага уничтожили ВСУ

Стоит напомнить, что по состоянию на утро 26 февраля украинские воины уничтожили уже сотни вражеской техники, а именно:

  • Самолеты – 14;
  • Вертолеты – 8;
  • Танки – 102;
  • Боевые бронированные машины – 536;
  • Пушек – 15;
  • ЗРК БУК – 1;
  • Автомобильная техника – 17.

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Автор: Олег Васьків