Беглый экс-нардеп Онищенко получил гражданство России
Источник:"Бабель"
Экс-нардеп Верховной Рады Александр Онищенко стал гражданином России. Он получил гражданство страны-агрессора в конце 2020 года. Кроме того, политик якобы продает свою виллу в Германии, хотя сам это отрицает.
Онищенко рассказал, что получил гражданство, потому что выступает за сборную России. Кроме политики, мужчина профессионально занимается конным спортом. Он участвовал в Олимпийских играх 2008 и 2012 годов.
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Продает Онищенко виллу в Германии
Журналист Сергей Лещенко заявил, что Онищенко продает свой особняк в Германии. Он купил его в 2014 году за 19 миллионов евро.
По словам журналиста, деньги перевели со счетов кипрской фирмы, которая имеет отношение к "газовой схеме", за которую его заочно судили в Украине. Для продажи немецкого ранчо экс-нардеп якобы заказал презентационный сайт.
Имение Онищенко в Германии / Фото с сайта guteinhausforsale
К слову, Лещенко обнародовал запись из немецкого реестра юридических лиц. Онищенко фигурирует там уже как россиянин.
Запись из реестра / Фото с телеграм-канала Сергея Лещенко
Онищенко говорит, что ничего не продает
Экс-нардеп опроверг информацию, что якобы продает свою виллу в Германии. Более того, уверяет, что это не вилла, а спортивный комплекс, который он возглавляет. Мол, там тренируется российская сборная.
Не продавал и не продаю... Я там только директор и менеджер. Был мой, я продал его в 2019 году. Сейчас здесь сборная России тренируется. Российские инвесторы купили,
– сказал Онищенко.
Вилла Онищенко / Фото с сайта guteinhausforsale
Что известно о деле Онищенко
- Онищенко обвиняют в организации схемы по перепродаже купленного у госкомпаний газа своим же фирмам по заниженным ценам в 2013 – 2016 годах.
- По версии следствия, участники схемы завладели более 1,6 млрд гривен от реализации газа по договорам. Из-за этого компания "Укргаздобыча" понесла более 740 миллионов гривен убытков.
- В 2016 году Рада лишила его депутатского иммунитета. Таким образом разрешили задержать и взять под стражу политика, однако тот уже бежал из Украины.
- В 2019 году Онищенко задержали в немецком городе Аахен. Его поместили в СИЗО, однако Берлин отказался экстрадировать подозреваемого.
- В июне 2020 года стало известно, что Онищенко вышел из изолятора в Германии и уехал отдыхать в Италию. САП тогда проверяла место пребывания нардепа.