Беглый экс-нардеп Онищенко получил гражданство России

Экс-нардеп Верховной Рады Александр Онищенко стал гражданином России. Он получил гражданство страны-агрессора в конце 2020 года. Кроме того, политик якобы продает свою виллу в Германии, хотя сам это отрицает.

Онищенко рассказал, что получил гражданство, потому что выступает за сборную России. Кроме политики, мужчина профессионально занимается конным спортом. Он участвовал в Олимпийских играх 2008 и 2012 годов.

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Продает Онищенко виллу в Германии

Журналист Сергей Лещенко заявил, что Онищенко продает свой особняк в Германии. Он купил его в 2014 году за 19 миллионов евро.

По словам журналиста, деньги перевели со счетов кипрской фирмы, которая имеет отношение к "газовой схеме", за которую его заочно судили в Украине. Для продажи немецкого ранчо экс-нардеп якобы заказал презентационный сайт.



Имение Онищенко в Германии / Фото с сайта guteinhausforsale

В декабре 2016 года САП добивалась в суде ареста этого имения. Однако, как пишет Лещенко, после бегства из Германии в Россию Онищенко переписал дом на 24-летнюю российскую модель, а затем переоформил на себя, но уже как на гражданина России.

К слову, Лещенко обнародовал запись из немецкого реестра юридических лиц. Онищенко фигурирует там уже как россиянин.



Запись из реестра / Фото с телеграм-канала Сергея Лещенко

Онищенко говорит, что ничего не продает

Экс-нардеп опроверг информацию, что якобы продает свою виллу в Германии. Более того, уверяет, что это не вилла, а спортивный комплекс, который он возглавляет. Мол, там тренируется российская сборная.

Не продавал и не продаю... Я там только директор и менеджер. Был мой, я продал его в 2019 году. Сейчас здесь сборная России тренируется. Российские инвесторы купили,

– сказал Онищенко.



Вилла Онищенко / Фото с сайта guteinhausforsale

Что известно о деле Онищенко