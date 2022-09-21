Бегство обойдется дорого: ближайшие билеты из москвы в дубай выросли до 500 тысяч рублей

Цены на билеты из москвы в дубай выросли до 500 тысяч рублей. Это произошло после того, как владимир путин объявил частичную мобилизацию.

Соответствующую информацию можно было увидеть на сайтах по продаже билетов. По состоянию на 22 часа 21 сентября на одном из сайтов написали, что им не "удалось получить цену за выбранный маршрут" из россии в Дубай.

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Билеты из россии в Дубай достигли 500 тысяч рублей

Цена на билеты из России в Объединенные Арабские Эмираты 21 сентября составила 595 тысяч рублей. Такова была ситуация во второй половине дня 21 сентября.



Билеты из россии в ОАЭ 21 сентября стоили несколько сотен рублей / Скриншот 24 канала



В россии билеты в Дубай достигают сотни рублей / Скриншот 24 канала



Билетов до 28 сентября из россии нет / Скриншот 24 канала

Дальше на 22 – 28 сентября билетов уже нет. Свободные места есть только 28 сентября.

Что этому предшествовало

После объявления мобилизации 21 сентября люди начали покупать билеты из россии за границу.

В российских телеграм-каналах начали писать, что после объявления мобилизации цены на авиабилеты за границу достигли 250 тысяч за рейс в Баку и 120 тысяч – за рейс в Тбилиси.

Более того, на 21 – 22 сентября раскупили все рейсы в Ереван и Стамбул.

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