Бегство оккупантов из Чернобыля: Монастырский осмотрел зону отчуждения после отступления россиян
Источник:Фейсбук Дениса Монастырского
Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский осмотрел освобожденную от российских захватчиков Чернобыльскую АЭС.
Глава Министерства внутренних дел заявил, то что он увидел на ЧАЭС свидетельствует только об одном – враг оттуда убегал, а не делал "добрый жест".
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Монастырский о ЧАЭС после освобождения от россиян
Глава МВД заявил, что оккупанты оставили на ЧАЭС сожженную технику, боеприпасы и свои вещи. Монастырский также добавил, что российские военные воровали все, что видели, отступая. По его словам, речь идет о вещах от запчастей, до посуды и приборов.
Министр добавил, что и российские военные, и все, что они награбили, и их техника – это мобильные источники излучения радиации. По оценкам специалистов, все россияне, рывшие окопы в Чернобыле проживут не больше года.
Монастырский сообщил, что в настоящее время ЧАЭС контролируют бойцы Нацгвардии Украины. В то время как правоохранители проводят работу по фиксации преступлений оккупантов, а ГСЧС Украины спасатели и пиротехники обследуют и разминируют территорию.
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