Как путинский "мясник" Суровикин переобулся в украинского агента
11 ноября 2022 , 15:03Читати новину українською
Источник:фейсбук Юрия Бутусова
Генерал Суровикин, судя по данным Министерства обороны Российской Федерации, является украинским агентом.
Воображаемый мир палачаПо словам Суровикина, российская армия наносила потери украинцам под Херсоном в соотношении 1:8, успешно отбила все атаки украинских националистов, трижды разбомбила десант на Энергодар, уничтожила десятки штабов и складов боеприпасов.
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Но Суровикин приказал прекратить столь успешную для российской армии операцию и все равно сдал Херсон, указом Путина включенный в состав Российской Федерации.
В истории войн не было аналогов, когда войска сдавали такую большую территорию, несмотря на бесконечные победы.
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