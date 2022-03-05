Бегут сверкая пятками, потому что местные гнали палками: в Николаеве эпично прогнали оккупантов

В Николаеве местные жители самостоятельно выгнали оккупантов. Они набросились на них с палками и заставили бежать.

Об этом рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

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По его словам, оккупантов выбили из города и аэропорта "Кульбакино".

Они сейчас просто бегут сверкая пятками, местные за ними бегут с палками… Они убегают пешком, поэтому будьте внимательны. Молодые орки просто идут по домам и просят есть. Вы их покормите и задержите. Они бегут в направлении Шевченко, Луч, Снегиревка,

– объяснил Ким.

Чиновник добавил, что терроборона повредила и отобрала много вражеской техники. "Когда тянули вражескую технику, то местные начали стрелять. Даже не успевали разобраться, что там уже оккупантов нет", – говорит глава Николаевской ОВА.

Однако, к сожалению, в городе есть потери среди мирного населения.