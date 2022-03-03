Белая Церковь, Борисполь, Васильков – воздушная тревога, все в укрытие
3 марта 2022 , 09:15Читати новину українською
Источник:Алексей Кулеба
Воздушная тревога была объявлена в Белой Церкви, Борисполе и Василькове. Местные жители немедленно должны уйти в укрытие.
Угрозу объявили на 09:05 3 марта. О воздушной тревоге в городах сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.
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БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ, БОРИСПОЛЬ, ВАСИЛЬКОВ. ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА – угроза ракетного удара! Всем немедленно в укрытие!
– говорится в сообщении.
Как только люди услышат сирену, они должны немедленно уйти в укрытие. В то же время следует оперативно выключить газ, свет и все приборы.
Укрываться следует до следующего сигнала, что означает отбой тревоги.
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