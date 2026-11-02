Поврежден важный объект: Белая Церковь осталась без водоснабжения

В Белой Церкви в Киевской области возникли проблемы с водоснабжением из-за российской атаки. Местных жителей призвали срочно запастись водой.

Об этом сообщает предприятие "Белоцерковвода", передает Белоцерковский городской совет.

Когда в Белой Церкви отключат воду?

На предприятии предупредили, что из-за повреждения инфраструктуры водоснабжения во всем городе подача воды будет прекращена в течение часа после объявления.

Жителей призвали срочно сделать необходимый запас воды.

Информации о сроках возобновления водоснабжения пока нет.

Где еще возникали проблемы с водоснабжением?

Напомним, 1 ноября перебои с водоснабжением наблюдались в четырех районах Киева . В результате российской атаки на энергообъекты столицы один из водопроводных объектов остался без электричества. Вследствие этого в части города возникли проблемы с подачей воды.