Пошкоджено важливий об'єкт: Біла Церква залишилася без водопостачання

Про це повідомляє підприємство "Білоцерківвода", передає Білоцерківська міська рада.

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Коли у Білій Церкві відключать воду?

На підприємстві попередили, що через пошкодження інфраструктури водопостачання в усьому місті буде зупинено протягом години після оголошення.

Мешканців закликали терміново зробити необхідний запас води.

Інформації про терміни відновлення водопостачання наразі немає.

Де ще виникали проблеми з водопостачанням?

Нагадаємо, 1 листопада перебої з водопостачанням спостерігалися у чотирьох районах Києва. Через російську атаку на енергооб'єкти столиці було знеструмлено один із водопровідних об'єктів. Унаслідок цього в частині міста виникли проблеми з подачею води.