Пожар и сильное задымление в Белой Церкви: людей просят закрывать окна

Российские войска массированно атаковали Украину 25 апреля. Под ударом была, в частности, и Белая Церковь. В городе фиксировали падение форожих целей, из-за чего вспыхнул пожар и возникло сильное задымление.

О таком жителей проинформировал временно исполняющий обязанности городского головы Владимир Вовкотруб.

Смотрите также Масштабный пожар и проблемы со светом: Луганск стал мишенью для дронов

Какова ситуация в Белой Церкви после обстрела?

Местные власти призвали жителей, которые находятся вблизи места возникновения пожара придерживаться следующих рекомендаций:

плотно закрыть окна и двери;

ограничить время пребывания на улице;

соблюдать правила безопасности во время воздушной тревоги.

Отмечается, что все экстренные службы начнут ликвидацию последствий атаки, как только позволит ситуация с безопасностью.

Враг снова пытается держать нас в напряжении, бьет по мирной жизни, пытается сеять страх и хаос,

– написал Вовкотруб.

Что известно о последствиях атаки в других городах?

Под ударом оказался Днепр: в городе – значительные разрушения, известно также о по меньшей мере 14 пострадавших, их количество может расти.

Терроризировали оккупанты и Харьков. Мэр города Игорь Терехов информировал о попадании в Салтовском, Киевском и Шевченковском районах.