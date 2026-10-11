Белая лента в приложении Армия+: что она означает для военных, возвращающихся из СОЧ

В приложении Армия+ ввели статус с белой лентой "В пути" для военнослужащих, добровольно возвращающихся из СОЧ. Новое обновление позволяет подтвердить официальное возвращение на службу во время проверок на блокпостах.

В Министерстве обороны Украины разъяснили порядок действий после утверждения рапорта о возвращении на службу. Теперь в приложении Армия+ будет отображаться новый статус, свидетельствующий о том, что бойца уже ожидают в указанной воинской части. Об этом напомнили в Ровенском ТЦК и СП.

Сколько времени дается на прибытие в часть?

Срок действия белой ленты для военнослужащих ВСУ и ГССТ составляет 5 суток с момента утверждения рапорта. Если военнослужащий не прибудет в часть в течение этого времени, в приложении снова появится красная полоса.

Для военнослужащих НГУ предусмотрены другие временные рамки. После уведомления о подписании приказа командующего НГУ военнослужащему необходимо прибыть в новую часть в течение 48 часов.

Как проходить проверку на блокпостах?

Если рапорт подавался через рекрутинговый центр ВСУ, подтверждением служит бумажное предписание, которое также действует 5 суток с даты выдачи. На блокпосту военнослужащему необходимо предъявить белую ленту "В пути" в приложении Армия + и реквизиты согласованного рапорта или бумажное предписание.

Напомним, ранее мы подробно объясняли, почему документ не отображается в Резерв+ и что делать в такой ситуации.