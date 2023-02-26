Уйдет в армию каждый шестой: в Беларуси готовы мобилизовать 1,5 миллиона человек

В Беларуси могут мобилизовать 1,5 миллиона граждан. В то же время, в Минске пытаются заверить, что это якобы только в случае введения на территории страны военного положения.

Об этом заявил госсекретарь Совбеза Лукашенко Александр Вольфович, пишут белорусские СМИ, сообщает 24 Канал.

Читайте также В Беларуси ракетному подразделению приказали готовить технику к боевому применению

В Беларуси хотят мобилизовать 1,5 миллиона граждан

Прихвостень диктатора заявил, что решение о принятии закона "О народном ополчении" является своевременным. Также добавил, что все из-за каких-то рисков для Беларуси.

Если взять по численности военные организации государства, может быть, раскрою некоторые секретные сведения, структуры военной организации государства, не вооруженных сил, составят где-то до 1,5 миллиона человек в случае объявления военного положения и перевода экономики на военные рельсы,

– отметил Вольфович.

Также он добавил, что численность населения Беларуси составляет 9 миллионов. Так что получается, что согласно озвученному плану, мобилизовать хотят каждого шестого гражданина.

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 26 февраля, на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок оккупантов не обнаружено.

Смотрите также Год полномасштабной войны в цифрах: потери врага, воздушные тревоги, помощь партнеров

Украина расширит и заминирует стратегическую полосу границы с Беларусью и Россией

Недавно Верховная Рада Украины внесла изменения в некоторые законодательные акты по защите государственной границы. В частности, решили усилить границу с Россией и Белоруси.

Законопроект предусматривает расширение заминированной территории на 2 километра вдоль российской и белорусской границы. Также на этом участке границы введен специальный пограничный режим.