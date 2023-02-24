Это якобы происходит "в рамках мер боевой готовности". Об этом сообщили в минобороны Беларуси, информирует 24 Канал.
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В Беларуси готовят технику к боевому применению
В рамках мер боевой готовности одно из ракетных подразделений выдвигается в назначенный район,
– заявили в минобороны республики.
Поэтому личному составу приказали отработать комплекс мер по оборудованию района стартовых позиций и подготовить технику к боевому применению.
Беларусь проводит длительные военные учения
Недавно общественный деятель и глава благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок рассказал, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко всегда готовит себе поле для маневра. Он будет делать все возможное, чтобы сохранить свое место у власти.
По словам Клочко, это архиважно для самопровозглашенного белорусского лидера. Еще несколько лет назад в Беларуси проводились специальные совещания, где обсуждались последствия и фатальность полного слияния белорусской и российской армий.
Учения белорусских военных: что известно
- В декабре в Беларуси по приказу Лукашенко начали внезапную проверку войск.
- Войска выдвинулись в назначенные районы, осуществили их инженерное оборудование, организовали охрану и оборону, а также должны были навести мостовые переправы через реки Неман и Березина.
- В канун Нового года появилась информация, что Беларусь планирует перевести свою армию на военное время.
- Кстати, в Беларуси, вероятно, идет скрытая мобилизация. Там появились даже надписи на вокзале – мужчин заманивают в военкоматы.