Это якобы происходит "в рамках мер боевой готовности". Об этом сообщили в минобороны Беларуси, информирует 24 Канал.

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В Беларуси готовят технику к боевому применению

В рамках мер боевой готовности одно из ракетных подразделений выдвигается в назначенный район,
– заявили в минобороны республики.

Поэтому личному составу приказали отработать комплекс мер по оборудованию района стартовых позиций и подготовить технику к боевому применению.

Беларусь проводит длительные военные учения

Недавно общественный деятель и глава благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок рассказал, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко всегда готовит себе поле для маневра. Он будет делать все возможное, чтобы сохранить свое место у власти.

По словам Клочко, это архиважно для самопровозглашенного белорусского лидера. Еще несколько лет назад в Беларуси проводились специальные совещания, где обсуждались последствия и фатальность полного слияния белорусской и российской армий.

Учения белорусских военных: что известно

  • В декабре в Беларуси по приказу Лукашенко начали внезапную проверку войск.
  • Войска выдвинулись в назначенные районы, осуществили их инженерное оборудование, организовали охрану и оборону, а также должны были навести мостовые переправы через реки Неман и Березина.
  • В канун Нового года появилась информация, что Беларусь планирует перевести свою армию на военное время.
  • Кстати, в Беларуси, вероятно, идет скрытая мобилизация. Там появились даже надписи на вокзале – мужчин заманивают в военкоматы.