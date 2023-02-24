Це нібито відбувається "у рамках заходів бойової готовності". Про це повідомили у міноборони Білорусі, інформує 24 Канал.

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У Білорусі готують техніку до бойового застосування

У рамках заходів бойової готовності один із ракетних підрозділів висувається у призначений район,

– заявили в міноборони республіки.

Тому особистому складу наказали відпрацювати комплекс заходів з обладнання району стартових позицій та підготувати техніку до бойового застосування.

Білорусь проводить тривалі військові навчання

Нещодавно громадський діяч та голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок розповів, що самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко завжди готує собі поле для маневру. Він робитиме усе можливе, щоб зберегти своє місце при владі.

За словами Клочка, це архіважливо для самопроголошеного білоруського лідера. Так, ще кілька років тому в Білорусі проводили спеціальні наради, де обговорювались наслідки та фатальність повного злиття білоруської та російської армій.

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