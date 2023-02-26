Про це заявив держсекретар радбезу Лукашенка Олександр Вольфович, пишуть білоруські ЗМІ, повідомляє 24 Канал.

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У Білорусі хочуть мобілізувати 1,5 мільйона громадян

Прихвостень диктатора заявив, що рішення щодо ухвалення закону "Про народне ополчення" є своєчасним. Та додав, що все через якісь ризики для Білорусі.

Якщо взяти за чисельністю військові організації держави, може бути, розкрию деякі секретні відомості, структури військової організації держави, не збройних сил, складуть десь до 1,5 мільйона осіб у разі оголошення воєнного стану і переведення економіки на військові рейки,

– зазначив Вольфович.

Також він додав, що чисельність населення у Білорусі становить 9 мільйонів. Тож виходить, що згідно з озвученим планом, мобілізувати хочуть кожного шостого громадянина.

Зверніть увагу! За даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 26 лютого, На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено.

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Україна розширить і замінує стратегічну смугу кордону з Білоруссю та Росією

Нещодавно Верховна Рада України внесла зміни до деяких законодавчих актів щодо захисту державного кордону. Зокрема, вирішили посилити кордон з Росією і Білоруссю.

Законопроєкт передбачає розширення замінованої території на 2 кілометри вздовж українсько-російського та українсько-білоруського кордону. Також на цій ділянці кордону запроваджено спеціальний прикордонний режим.