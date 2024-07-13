Беларусь готовит провокации под чужим флагом в приграничной с Украиной зоне, – ЦНС

В Беларуси с 8 по 19 июля проходят первые совместные "антитеррористические" учения китайских и белорусских войск. Центр национального сопротивления сообщил, что белорусские войска готовятся провести "операции под чужим флагом" в это время.

Они хотят похвастаться китайским коллегам своими возможностями предотвращать "провокации". Их белорусские войска планируют осуществить в пограничной зоне с Украиной.

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Беларусь хочет обвинить Украину в провокациях

В ЦНС рассказали, что до начала обучения и прибытия китайских войск заместитель начальника белорусского генштаба генерал-майор Владимир Куприянюк заявил об угрозе подготовки и проведения на их территории провокаций "в условиях наращивания присутствия подразделений специального назначения, наемников и различных добровольческих формирований в приграничных районах".

Это заявление было призвано подготовить информационное поле для проведения белорусской стороной собственных провокаций, ведь ей будет крайне выгодно в контексте вступления Беларуси в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) и первых совместных антитеррористических учений с НОАК показать способность собственных органов безопасности к реагированию на угрозы,

– говорят в ЦНС.

Как стало известно ЦНС, в планах Белоруссии "успешно пресечь вооруженные провокации" вдоль границы с Украиной. После этого они могут обвинить в провокациях нашу страну.