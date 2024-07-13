Вони хочуть похизуватися китайським колегам своїми можливостями запобігати "провокаціям". Їх білоруські війська планують здійснити у прикордонній зоні з Україною.

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Білорусь хоче звинуватити Україну у провокаціях

У ЦНС розповіли, що до початку навчання та прибуття китайських військ заступник начальника білоруського генштабу генерал-майор Володимир Купріянюк заявив про загрозу підготовки та проведення на їх території провокацій "в умовах нарощування присутності підрозділів спеціального призначення, найманців і різноманітних добровольчих формувань у прикордонних районах".

Ця заява була покликана підготувати інформаційне поле для проведення білоруською стороною власних провокацій, адже їй буде вкрай вигідно в контексті вступу білорусі до Шанхайської організації співробітництва (ШОС) та перших спільних антитерористичних навчань з НВАК показати спроможність власних органів безпеки до реагування на загрози,

– кажуть у ЦНС.

Як стало відомо ЦНС, у планах Білорусії "успішно присікти збройні провокації" вздовж кордону з Україною. Після цього вони можуть звинуватити у провокаціях нашу країну.