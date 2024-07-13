Зокрема, про підготовку провокацій з боку Білорусі сьогодні повідомив Центр національного спротиву. Втім, наразі у Центрі продидії дезінформації, що працює при Раді національної безпеки та оборони, вважають, що це фейк.

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Інформацію про підготовку провокацій спростували

Зокрема, керівник ЦПД, офіцер Сил оборони Андрій Коваленко наголосив, що поширена інформація не відповідає дійсності.



"Наразі немає жодної загрози з боку Білорусі. Там у ворога, зокрема в росіян, немає достатніх сил для здійснення провокацій", – наголосив він.

Натомість у Центрі протидії дезінформації запевнили: створення панічних настроїв через гіпотетичні загрози з Білорусі вигідні насамперед агресору.

Про які провокації мова

У Центрі національного спротиву попереджали, що білоруси планують вдатися до провокацій, яким самі ж успішно запобігнуть, щоб показати китайцям свої "можливості". Вказувалось, що це вкрай вигідно Мінську в контексті вступу до Шанхайської організації співробітництва (ШОС).

В установі нагадали, що перед початком навчань заступник начальника Генерального штабу ЗС РБ Володимир Купріянюк заявив про загрозу підготовки та проведення на території Білорусі збройних провокацій "в умовах нарощування присутності підрозділів спеціального призначення, найманців та різних добровольчих формувань у прикордонних районах".