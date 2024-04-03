Лукашенко заявил о "подготовке к войне": министр иностранных дел Польши отреагировал
Александр Лукашенко заговорил о подготовке к войне. Глава МИД Польши отреагировал на заявление самопровозглашенного президента Беларуси.
Ранее, Александр Лукашенко сообщил, что Беларусь готовится к войне, хоть и не хочет ее. Кроме этого, он рассказал, что в стране продолжается подготовка военных подразделений.
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Как отреагировал глава польского МИДа
Во вторник, 2 апреля, Александр Лукашенко, находясь с визитом в Гродно, рядом с польской границей заявил, что Беларусь готовится к войне.
Глава польского МИД прибыл в столицу Бельгии, где в штаб-квартире НАТО с 3 по 4 апреля проходит встреча министров иностранных дел стран Альянса. Перед началом мероприятия журналисты белорусского издания спросили у польского политика, что он думает о заявлении Лукашенко у польских границ.
Пусть попробует. Посмотрим, кто выиграет,
– ответил Радослав Сикорский, комментируя заявление Лукашенко.
Детали о заявлении Лукашенко
- Александр Лукашенко заявил, что его страна готовится к войне. "Никому не верьте, что хотим воевать. Мы готовимся к войне, я об этом говорю откровенно. "Хочешь мира – готовься к войне" – не я это придумал. Это очень правильно сказано", – заявил Лукашенко.
- Также он утверждает, что Беларусь уже готовит военные подразделения и получает разнообразное оружие и технику.
- Самопровозглашенный президент Беларуси подчеркнул, что критика со стороны "недружественных стран" свидетельствует о правильности проводимых мероприятий. В то же время он предупреждает, что похвала может указывать на опасность для Беларуси.