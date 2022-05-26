Беларусь ликвидирует последствия того, что держала у себя российские войска

Украинцы должны помнить, что угроза со стороны Беларуси никуда не исчезла. Она только перетрансформировалась в другие формы.

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины рассказали последние новости о ситуации в этом направлении борьбы. Там тренируются белорусские войска и есть угроза ракетных ударов.

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Подробнее о ситуации в Беларуси

По данным Генштаба на Волынском и Полесском направлениях с личным составом воинских частей белорусской армии командиры проводят командно-штабные и мобилизационные тренировки. При этом украинцев призывают не забывать, что есть вероятность ракетных и авиационных ударов с территории этой страны.

Как известно, Беларусь стала страной-участницей нападения на наше государство. Именно с ее территории заходили российские войска, их там держали долгое время, чтобы вторгнуться. Теперь Беларусь должна ликвидировать последствия такой помощи России. Поэтому в Беларуси продолжаются разные меры, чтобы предотвратить незаконный оборот оружия и боеприпасов. Их на этой территории могли потерять российские подразделения.

Опасность из Беларуси

Россия держит в напряжении ситуацию на белорусско-украинской границе. Наши военные и эксперты считают, что это делают для того, чтобы не дать нашим подразделениям переместиться в Донбасс, где сейчас очень горячо. Советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович сказал, что угроза введения белорусских войск в Украину остается. Но чтобы это произошло, есть определенные условия. В частности, успех россиян на Востоке и сохранение их сил для наступления в этом направлении.

Кроме того, в Беларуси продолжили военные учения на границе с Украиной и западными странами. Они продлятся, по меньшей мере, до 28 мая. При этом призыва военнообязанных в Беларуси вроде бы не должно быть. Также на территории страны идет подготовка к масштабному учению в июне.

Также впервые за два месяца белорусские партизаны заметили и сообщили о движении российских "Искандеров" в направлении украинской границы. Этот ракетный комплекс может наносить удары. Поэтому наши военные предупреждают о такой угрозе и такие действия подтверждают ее вероятность.

Проверка боеспособности белорусской армии: смотрите видео