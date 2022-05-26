У Генеральному штабі Збройних Сил України розповіли останні новини про ситуацію на цьому напрямку боротьби. Там тренуються білоруські війська та є загроза ракетних ударів.

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Детальніше про ситуацію в Білорусі

За даними Генштабу на Волинському та Поліському напрямках з особовим складом військових частин білоруської армії командири проводять командно-штабні та мобілізаційні тренування. При цьому українців закликають не забувати, що є ймовірність ракетних і авіаційних ударів з території цієї країни.

Як відомо, Білорусь стала країною-учасницею нападу на нашу державу. Саме з ї території заходили російські війська, їх там тримали довгий час, щоб вторгнутись. Тепер Білорусь мусить ліквідовувати наслідки такої допомоги Росії. Тому в Білорусі тривають різні відповідні заходи, щоб попередити незаконний обіг зброї та боєприпасів. Їх на цій території могли втрати російські підрозділи.

Небезпека з Білорусі

Росія тримає в напрузі ситуацію на білорусько-українському кордоні. Наші військові та експерти вважають, що це роблять для того аби не дати нашим підрозділам переміститись на Донбас, де зараз дуже гаряче. Радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович казав, що загроза введення білоруських військ в Україну залишається. Але, щоб це сталось, є певні умови. Зокрема, успіх росіян на Сході та збереження їх сил для наступу на цьому напрямку.

Крім того, в Білорусі продовжили військові навчання на кордоні з Україною та західними країнами. Вони триватимуть щонайменше до 28 травня. При цьому призову військовозобов'язаних у Білорусі нібито не має бути. Також на території країни триває підготовка до масштабного навчання у червні.

Також вперше за два місяці білоруські партизани помітили та повідомили про рух російських "Іскандерів" в напрямку українського кордону. Цей ракетний комплекс може завдавати ударів. Саме тому наші військові попереджають про таку загрозу і такі дії підтверджують її ймовірність.

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