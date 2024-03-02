Белорусская армия усиленно готовится к штурмам: активисты заявили об угрозе для Литвы

Активисты заявили, что армия Беларуси будет принимать непосредственное участие в "блокировании" Вильнюса. Бойцы Лукашенко уже три месяца усиленно отрабатывают штурмовые действия.

Речь идет о двух бригадах ССО – 103-й и 5-й. Об этом со ссылкой на "Белорусскую выведку" пишет 24 Канал.

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Белорусские военные отрабатывают диверсионные рейды

Бойцы-разведчики в составе отделения автономно, но в тактическом взаимодействии с личным составом своих разведгрупп (рот), преимущественно в ночных условиях, постоянно осуществляют диверсионно-разведывательные тактические рейды дальностью 30 километров.

Таким образом, скрытно, при поддержке разведывательных дронов, они осуществляют броски по пересеченной лесистой местности с соблюдением маскировки и отдельными группами (отделениями) в 10 бойцов-разведчиков. На себе несут все типы легкого вооружения, боеприпасы, гранатометы-минометы, крупнокалиберные пулеметы, ПЗРК, ПТРК и прочее,

– пишет телеграм-канал.

Добавили, особенность заключается в том, что бойцы Лукашенко тренируются на тайное пешее прохождение 30 километров по пересеченной лесистой местности малыми группами. Без поддержки бронетехники, только под прикрытием разведывательных и ударных БПЛА. И хотя такие броски выходят за пределы физических возможностей личного состава, командование ставит норматив: бегом интервалами с короткими замаскированными передышками в течение 8 часов.

"Таких расстояний без моторизованной техники не тренировали даже во времена СССР. Речь идет о совершенно новой тактике, выработанную во время "СВО" (полномасштабной войны – 24 Канал) – штурмовые действия пешим порядком малыми группами без техники", – написали активисты.

Добавили, штабы белорусских бригад организуют марши именно в условиях холмистой лесистой местности. Для личного состава намеренно выбирают крутые холмы. Так, отработка штурмовых действий происходит преимущественно в условиях штурма господствующих высот, покрытых лесом. В условиях обустроенных на них долгосрочных укрепленных позиций противника.

Эта холмистая местность, на наш взгляд, характерна именно для Вильнюсского района и севера Беларуси и совсем не похожа на полесский ландшафт. Возникает вопрос: зачем обороняющейся "мирной" армии готовиться к явно наступательным действиям? Предупрежден – вооружен. Согласно нашему анализу, Литва имеет не менее полутора года, чтобы основательно подготовиться к обороне,

– заявили в "Белорусской выведке".

Обратите внимание! Накануне СМИ писали, что в ночь с 29 февраля на 1 марта Литва закрыла еще два пропускных пункта на границе на границе с Беларусью. В частности, Лаворишкес и Райгардс. Таким образом пока остаются действовать только два КПП.

К слову, такое решение Литвы направлено на решение проблем нацбезопасности, контрабанды и нарушения международных санкций.