Снова привиделись полки и батальоны: лукашенко боится, что в беларуси создадут "новую Украину"
Белорусский диктатор александр лукашенко не устает выдавать очередные "жемчужины". Ему всюду видится угроза для него и его страны.
При этом лукашенко вспомнил о событиях в беларуси в 2020 году и подчеркнул, что и поэтому нельзя успокаиваться. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на белорусские СМИ.
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Беларусь в котле
Диктатор сказал, что беларуси не нужно успокаиваться. В этом он прав, потому что расплата за помощь россии в войне против Украины точно придет.
По словам лукашенко, беларусь в котле. Спокойно ей жить не дадут. Жалуется, что давят на них по всем направлениям. Сознательных людей называет врагами. Мол, они не понимают, что происходит вокруг, и создают здесь проблемы.
Более того, говорит, что эти вопросы они будут "крутить-мутить и подбрасывать снова". А потом снова, как убежден лукашенко, в нужный момент пойдут громить, бомбить, издеваться над людьми. При этом ни слова о его издевательстве над людьми.
Лукашенко привиделась Украина в беларуси
Диктатор также упомянул и о нашем государстве. Мол, в беларуси хотят создать "новую Украину". Сразу пригрозил, что такие планы не сбудутся.
Во всем обвинил каких-то беглецов и их семьи. Говорит, что разворачивают бизнесы в беларуси, потому что хотят устроить потом переворот. Почему он решил, что со всеми санкциями беларусь привлекательная для бизнеса страна – неизвестно.
Но во всем у лукашенко виновата Украина, конечно. Ему пригрезилось, что здесь уже создаются целые полки или батальоны, чтобы свергнуть его режим и присоединить беларусь к НАТО.
Лукашенко уже пригрезились "силовые отряды"
- Белорусский диктатор александр лукашенко уже делал абсурдное заявление в отношении Украины. Сказал, мол, здесь готовят "силовые отряды" против беларуси. Эти подразделения, по его словам, должны свергнуть власть лукашенко.
- Реальная же ситуация наоборот выглядит так, что это беларусь представляет угрозу для Украины. Беларусь снова продолжила военные учения – теперь до 24 сентября. Общее количество продолжений составило 21 неделю. К границе с Украиной стягивают технику и военных, чтобы держать нас в напряжении.
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