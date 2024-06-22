Лукашенко перевел войска в боеготовность: что делают белорусы на границе с Украиной

Беларусь начала внезапную проверку воинских частей к выполнению задач по назначению. Для этого будут задействованы полигоны и участки местности у границ Украины и Польши.

К проверке также привлекут подразделения оперативных командований, сил специальных операций, ракетных войск и артиллерии, ВВС и войск ПВО. Основатель инициативы бывших белорусских правоохранителей BYPOL Александр Азаров сказал 24 Каналу, с чем это может быть связано.

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Что задумал Лукашенко

В четверг, 20 июня, белорусский пограничный комитет сообщил, что якобы на Житомирщине происходит наращивание военной техники и личного состава. СМИ Беларуси связывают такую внезапную проверку как раз-таки со вчерашним заявлением.

Я думаю, что это всего лишь повод. Может и нет никакого наращивания с украинской стороны. Более того, объявить проверку за день невозможно, к этому готовятся длительное время,

– подчеркнул Азаров.

На самом деле такое решение может быть связано с США, которые позволили Украине наносить удары по военным объектам на территории России.

Еще несколько недель назад, когда только об этом заговорили, в Беларуси серьезно насторожились. Так, силы специальных операций передислоцировали от границы с Литвой ближе к Украине – в Брестскую и Гомельскую области.

Что будут делать белорусы

Александр Азаров предположил, что белорусские военные будут заграждать и охранять территорию, сооружать фортификационные сооружения и оборудовать блокпосты.

Выглядит так, как будто Лукашенко решил ворваться на территорию Украины <..> Но это лишь запугивание и демонстрация того, что у Лукашенко есть армия. Чтобы не рассказывали, что она устарела и не имеет боевого опыта,

– предположил основатель инициативы бывших белорусских правоохранителей BYPOL.