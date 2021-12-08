Беларусь начала угрожать Украине локальным конфликтом
Источник:"Белта"
В Беларуси обвинили Украину в "недружественных отношениях". Все из-за якобы сосредоточения военных сил на украинско-белорусской границе. В Минске даже пригрозили возможным локальным конфликтом.
Государственный секретарь белорусского Совбеза Александр Вольфович заявил, что Украина якобы "начала занимать недружественную позицию" в отношении Беларуси.
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Вольфович отметил, что Беларусь в основном уделяла внимание защите западных границ – с Польшей, Литвой.
Сегодня наша южная соседка Украина начала занимать недружественную позицию по отношению к Беларуси, хотя белорусы и украинцы всегда жили в мире, согласии и добрососедстве,
– сказал секретарь Совбеза.
Ему не нравится то, что Украина проводит военные учения "почти на государственной границе Беларуси".
"Учения проводят на полигонах. Почему-то украинское руководство решило их провести почти на государственной границе под видом борьбы с нелегальной миграцией, разворачивая группировку вооруженных сил, тяжелое вооружение, привлекая вертолеты и боевые самолеты", – подчеркнул Вольфович.
Он добавил, что "хорошо, что не дошло до огнестрельных средств применения", а также пригрозил возможным локальным конфликтом.
Угрозы о "жестких действиях" из-за провокаций на границе
- Беларусь 4 декабря заявила, что якобы украинский военный вертолет Ми-8 незаконно пересек границу с их страной. Также там возмутились спецоперацией "Полесье", которую украинские пограничники проводят возле границы в Киевской области для реагирования на возможный миграционный кризис.
- В Минске опасаются, что это может свидетельствовать об "угрозе для Беларуси" со стороны границы с Украиной.
- Однако в Госпогранслужбе опровергли информацию о пересечении вертолетом границы с Беларусью.
- Но Беларусь не остановилась: пограничники анонсировали "крайне жесткие меры" в отношении Украины в случае нарушения государственной границы.
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