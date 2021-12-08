Державний секретар білоруського Радбезу Олександр Вольфович заявив, що Україна нібито "почала займати недружню позицію" щодо Білорусі.

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Мінськ погрожує Києву локальним конфліктом

Вольфович зазначив, що Білорусь здебільшого приділяла увагу захисту західних рубежів – з Польщею, Литвою.

Сьогодні наша південна сусідка Україна почала займати недружню позицію щодо Білорусі, хоча білоруси та українці завжди жили у мирі, злагоді та добросусідстві,

– сказав секретар Радбезу.

Йому не подобається те, що Україна проводить військові навчання "майже на державному кордоні Білорусі".

"Навчання проводять на полігонах. Чомусь українське керівництво вирішило їх провести майже на державному кордоні під виглядом боротьби з нелегальною міграцією, розгортаючи угруповання збройних сил, важке озброєння, залучаючи гелікоптери та бойові літаки", – наголосив Вольфович.

Він додав, що "добре, що не дійшло до вогнепальних засобів застосування", а також пригрозив можливим локальним конфліктом.

Погрози про "жорсткі дії" через провокації на кордоні

Білорусь 4 грудня заявила, що нібито український військовий вертоліт Мі-8 незаконно перетнув кордон з їхньою країною. Також там обурились спецоперацією "Полісся", яку українські прикордонники проводять біля кордону у Київській області для реагування на можливу міграційну кризу.

У Мінську побоюються, що це може свідчити про "загрозу для Білорусі" зі сторони кордону з Україною.

Проте в Держприкордонслужбі спростували інформацію про перетин вертольотом кордону з Білоруссю.

Однак Білорусь не зупинилася: прикордонники анонсували "вкрай жорсткі заходи" щодо України у випадку порушення державного кордону.

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