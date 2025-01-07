"Властям Киева сказали втянуть нас в войну": Лукашенко говорит, что Беларусь не устоит

7 января Лукашенко выступил с речью в храме. В ней вспомнил и Украину, и Бога, ведь именно в этот день православные белорусы празднуют Рождество. Детали расскажет 24 Канал.

На днях белорусского диктатора упомянул Владимир Зеленский. Он сообщил, что Лукашенко извинился за то, что пропустил российские войска в сторону Украины в 2022 году. На что сам Лукашенко цинично ответил: извиняться не за что.

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Украина хочет "втянуть Беларусь в войну"

Собственно, упоминание о начале полномасштабной войны и возмутило Лукашенко. Он не понимает, "почему Зеленский так ведет себя, чего ему не хватает". И сетует, мол, были же в хороших отношениях.

Единственный вариант объяснения "поведению Зеленского" Лукашенко нашел в "командах с Запада". Якобы "властям Киева дали команду втянуть Беларусь в войну". А еще Лукашенко предположил, что Беларусь может не выдержать войны.

Если мы втянуты в войну, это тяжелая ситуация. Мы можем не выдержать как государство. Поэтому я делаю все терпеливо, настойчиво, как Господь нас и церковь учат. Делаем свое дело. Время все отстроит. Время даст всем оценку. Но нам надо выстоять,

– заявил диктатор.

Таким образом, он в который раз подал свою страну как островок безопасности в бурном мире. А чтобы никто не назвал его "мирный островок" застойным болотом, поспешил оправдаться. "Пусть говорят, что у нас тут диктатура, еще что-то. Слушайте, лучше такая диктатура, как в Беларуси, чем такая демократия, как в Украине".

Кроме этого, самопровозглашенный президент Беларуси вспомнил оппозиционный лозунг "Жыве Беларусь", который Зеленский выкрикнул в новогоднем поздравлении. Украинский лидер намекнул этим на предстоящие январско-февральские выборы в Беларуси и окно для политических изменений в стране. Лукашенко отреагировал фирменным "не дай бог".

Забавно, но еще в октябре 2024 года диктатор говорил: если Украина нападет на Беларусь, то это приведет к краху власти в Украине. Впрочем, не стоит воспринимать все его слова серьезно, ведь Лукашенко – мастер переобувания.