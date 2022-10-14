Очередной эшелон с вооружением, техникой и боеприпасами прибыл из Беларуси в Крым

Беларусь продолжает оказывать поддержку России в войне против Украины. Во временно оккупированный Крым прибыл очередной эшелон с оружием.

Об этом свидетельствуют данные Генштаба Вооруженных Сил Украины. Режим Лукашенко продолжает помогать России воевать с Украиной.

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Беларусь – соучастница войны

Руководство Беларуси продолжает оказывать помощь России для военной агрессии на территории Украины. Так, по имеющейся информации, очередной эшелон с вооружением, военной техникой и боеприпасами прибыл из Гомеля на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым,

– говорится в сообщении Генштаба.

Следует отметить, что 12 октября Генштаб сообщал о том, что Беларусь сняла с хранения и отправила под Белгород первую партию из 20 танков Т-72.

Такие действия Беларуси доказывают, что страна является соучастницей войны, которую признал и самопровозглашенный президент Александр Лукашенко, заявивший, что участвует в так называемой "спецоперации", но якобы "никого не убивает".

Путин пытается склонить Лукашенко к вторжению: что известно об угрозе

В начале полномасштабного вторжения Россия с территории Беларуси начала наступление на Черниговщину, Киевщину и часть Житомирщины, при этом захватчики оккупировали Чернобыльскую АЭС, а также ставшие свидетелями зверств россиян Бучу, Ирпень, Гостомель и другие населенные пункты Киевщины.

С тех пор и до сих пор Беларусь является одним из плацдармов для нанесения ракетных и авиационных ударов по Украине.

Но Александр Лукашенко довольно долго отрицал причастность к войне, однако после деоккупации территории Севера Украины нависла новая угроза – вторжение белорусских войск. Тамошняя армия проводит демонстративные мероприятия возле украинской границы, а Лукашенко периодически придумывает угрозы – то Украина с 4 позиций хотела нападать на Беларусь, то наша страна планирует удар по "невинной" Беларуси, то есть какая-то угроза на границах и приходится объявлять режим контртеррористической операции, и другие выдумки.

В то же время в Главном управлении разведки Минобороны заявили, что кремлевский диктатор Путин пытается склонить Лукашенко к открытой войне против Украины. Однако белорусский диктатор готов отдать все силы и средства России лишь бы не начинать открытое наступление.

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