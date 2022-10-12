Белорусская армия стала почти недееспособной: Арестович оценил вероятность вторжения
Самопровозглашенный президент Лукашенко действует по одной и той же схеме. Он заявляет что-то страшное, его все цитируют, потом он забирает слова обратно.
Об этом рассказал советник Офиса Президента Алексей Арестович. Он считает, что Лукашенко пытается балансировать.
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"Белорусская армия совершенно не готова воевать. Оттуда, кстати, массово вывозят вооружение, военную технику, боеприпасы в Россию. У белорусов пустые склады. Их армия становится небоеспособной. Все эти угрозы, что они пойдут в страшную атаку – бессмысленны", – сказал Арестович.
Как могут поступить оккупанты
По словам советника, в Беларуси хотят собрать 15 – 20 тысяч мобилизованных россиян и бросят их на Киев даже без тяжелой техники. Просто для того чтобы Украина держала там свои войска.
"Если они умные люди, то не пойдут на это, а оставят "мобиков" на границе совершать провокации, чтобы мы там держали группировку и не бросали на Херсонское направление", – сказал Арестович.
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Что происходит в Беларуси
Лукашенко продолжает помогать Путину убивать украинцев. Диктатор отправил под Белгород первую партию из 20 танков Т-72. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Кроме того, из Беларуси в ближайшее время планируют перевести в Россию 13 эшелонов с боеприпасами и материально-техническими средствами. Активисты из "Беларускі Гаюн" публикуют видео с перевозкой техники