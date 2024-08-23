Беларусь перебросила к границе с Украиной по меньшей мере 1000 бойцов, – "Гаюн"

С 10 августа вооруженные силы Лукашенко начали перебрасывать бойцов в Гомельскую область, которая граничит с Украиной. В частности, к границе уже переместили не менее 1000 военных.

Ранее министр обороны Виктор Хренин заявил, что "учитывая обстановку, которая складывается в Украине и Курской области России", Лукашенко приказал усилить группировку войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях.

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Беларусь перебрасывает военных к границе

Начиная с 10 августа, вооружённые силы и ВВС начали перебрасываться в Гомельскую область, которая граничит с Украиной. По информации "Беларускі Гаюн", сейчас на южном направлении сконцентрирована группировка численностью не менее 1000 человек.

В последнее время на Гомельщину направили несколько вертолетов и штурмовиков, а также ряд подразделений с БТРами, танками и ЗРК С-300ПС,

– отметили в мониторинговой группе.

Беларусь перебрасывает военных / Инфографика "Беларускі Гаюн"

Обратите внимание! Спикер ГПСУ 22 августа заявил, что ситуация на границе с Беларусью остается без изменений. Демченко отметил, Силы обороны постоянно контролируют обстановку. Каких-то нестандартных ситуаций или провокационных действий за последний период пограничники не фиксировали.