Раніше міністр оборони Віктор Хренін заявив, що "з огляду на обстановку, яка складається в Україні та Курській області Росії", Лукашенко наказав посилити угруповання військ на Гомельському та Мозирському тактичних напрямках.

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Білорусь перекидає військових до кордону

Починаючи з 10 серпня, збройні сили й ВПС почали перекидати до Гомельської області, яка межує з Україною. За інформацією "Беларускі Гаюн", наразі на південному напрямку сконцентровано угруповання чисельністю не менше ніж 1000 осіб.

Останнім часом на Гомельщину направили кілька гелікоптерів і штурмовиків, а також низку підрозділів з БТРами, танками й ЗРК С-300ПС,

– зазначили в моніторинговій групі.

Білорусь перекидає військових / Інфографіка "Беларускі Гаюн"

Зверніть увагу! Речник ДПСУ 22 серпня заявив, що ситуація на кордоні з Білорусюю залишається без змін. Демченко наголосив, Сили оборони постійно контролюють обстановку. Якихось нестандартних ситуацій або провокативних дій за останній період прикордонники не фіксували.