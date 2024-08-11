Лукашенко не хочет никого спасать: к чему готовятся в Беларуси

Беларусь стягивает войска, системы залпового огня "Полонез" и комплексы "Искандер" к границе с Украиной. Это произошло после того, как в стране якобы нашли украинские дроны.

Минск стремится заставить нервничать военно-политическое руководство Украины, чтобы побудить забрать военные подразделения из Курской области. Подробнее 24 Каналу рассказал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

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Бывший сотрудник СБУ рассказал, что белорусский диктатор Александр Лукашенко не хочет никого спасать. Он устал и занимается своими аграрными вопросами, что можно увидеть в его соцсетях.

Обломки "украинских беспилотников", которые якобы нашли на территории Беларуси, вероятнее всего, привезли из России и разбросали по деревьям. Для того, чтобы заставить Лукашенко отдать приказ подтянуть свои войска и технику ближе к украинской границе: с нашей стороны к Киевской и Черниговской, с их – Гомельское и Мозырское направления.

Таким образом хотят заставить нервничать Генштаб, Офис Президента, и чтобы Главком отдал приказ вроде "немного порезвились в Курске, забираем войска и снова подтягиваем к белорусской границе, как было в июле 2024 года". История с белорусской техникой – это большой блеф. Логика такова: кто первый моргнет глазами, тот проиграл,

– констатировал Иван Ступак.