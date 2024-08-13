Лукашенко передает России военную технику из собственных действующих подразделений, – СМИ

Самопровозглашенный президент Беларуси приказал перебросить их технику из боевых подразделений российским вооруженным силам. Ведь Россия испытывает недостаток ресурсов.

Источник в белорусском министерстве обороны заявил, что Россия обратилась в Минск после прорыва ВСУ в Курской области.

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Что известно о переброске техники в Россию

С просьбой передать часть техники Россия обратилась к Беларуси после успешных действий ВСУ в Курской области, поскольку столкнулась с острым дефицитом вооружения как на этом направлении, так и на других,

– заявило белорусское издание.

По его данным, это не первый случай, когда Лукашенко передает России боеприпасы и технику. Ведь в 2022 году, когда Россия понесла значительные потери в Украине после полномасштабного вторжения, Путин также просил у Минска разрешения использовать ее арсеналы. Тогда Беларусь передал танки Т-72А, боеприпасы, артиллерию и грузовую технику со складов.

Лукашенко отправил бойцов для якобы подготовки к "боевому применению"

Белорусское минобороны заявило, что якобы перебрасывает расчеты подразделений ракетных войск и артиллерии на полигон России для отработки вопросов "боевого применения".

"Во время полевого выхода с подразделениями будет проведено контрольное занятие по управлению ракетными ударами с боевыми пусками из ракетных комплексов и реактивных систем залпового огня, находящихся на вооружении вооруженных сил Беларуси", – заявили у Лукашенко.

Перед этим минобороны Беларуси говорило 10 августа о якобы переброске "Искандеров", РСЗО "Полонез" и спецназовцев к границе с Украиной.

Однако в Госпогранслужбе заявили, что не обнаружили перемещения техники или личного состава возле границы. В то же время подтвердили, что Минск может прибегать к информационному давлению.