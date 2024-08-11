Беларусь снова начинает нагнетать: в ГПСУ рассказали о ситуации на границе

Беларусь заявила, что снова перебрасывает войска к границам Украины, чтобы "реагировать на провокации". Однако ситуация на украинско-белорусской границе остается контролируемой.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко. Так, стягивание оружия со стороны Беларуси к приграничью является попыткой помочь Путину.

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Беларусь заявила о переброске войск

Мы видим, что Беларусь начинает в очередной раз нагнетать ситуацию на этом направлении. Скорее всего для того, чтобы продолжать подыгрывать России, в сфере влияния которой она остается,

– говорит спикер.

Демченко указал, что мы можем увидеть обвинения в сторону Украины, что уже неоднократно делал Лукашенко в течение всей войны. Но пока Украина не фиксирует перемещения техники или личного состава вблизи границы с Беларусью.

Представитель ГПСУ говорит, что скорее всего в рамках этого информационного воздействия Беларусь будет вынуждена делать фото и видеоматериалы, вероятно, какие-то части все же переместят к границе. Но пока дополнительных сил на этом участке не фиксируют. К тому же разведка активно следит за тем, что происходит в Беларуси.

"Никогда граница с Беларусью не была у нас второстепенной. Она также имела приоритет для нас в плане обороны", – акцентирует Демченко.

Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко указал, что вся история с белорусами – информационная. По его словам, реальной военной угрозы с этой стороны нет. К тому же Силы обороны все надежно контролируют.

пресс-секретарь Черниговского пограничного отряда Галина Шеховцова сказала "Суспільному", что изменений в обстановке на границе с Республикой Беларусь не зафиксировано.