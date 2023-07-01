Лукашенко заявил, что все зэки, которых завербовали в ЧВК "Вагнер", уже погибли в Украине

Вооруженный мятеж Пригожина провалился. Тем временем его наемников уже перебросили в Беларусь. В то же время Лукашенко уже поспешил успокоить собственное боящееся зэков население.

Самопровозглашенный президент Беларуси ответил на вопросы, которые очень смущают жителей его страны, сообщают местные СМИ. В частности, о том, какой же контингент прибыл в страну, учитывая, что Пригожин активно вербовал в ЧВК "Вагнера" зэков.

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Назвал вагнеровцев "благом" для армии Беларуси

По словам Лукашенко, проблему ЧВК "Вагнера" раздули. Причем не изнутри страны, а снаружи. По его словам, "если бы можно было их пригласить сюда (в Беларусь – 24 Канал), это для нашей армии благо". Диктатор говорит, что наемники Пригожина наиболее подготовлены. В то же время он успокоил тех, кто боится зэков.

Послушайте, все военнослужащие, которые там были, осуждены, они уже погибли, к сожалению. И еще один нюанс, который они (на Западе – 24 Канал) не хотят объяснять: осужденные увольнялись из мест лишения свободы в России только для российского фронта. Ни один человек за границу не уезжает,

– слабо пояснил Лукашенко.

Он продолжил что-то лепетать о вагнеровцах, вспомнив, как отдал их России после задержания. Мол, наемники Пригожина очень благодарны Лукашенко за это и даже "всегда ставят свечу в церкви".

Пластинку самопровозглашенного диктатора начало изрядно плавить. Он не только заявил, что вагнеровцы не страшны белорусам. Он еще и подчеркнул, что они – "люди, которые воевать по всему миру за нормальную цивилизацию".

Вагнеровцы оккупируются в Беларуси