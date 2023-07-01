Лукашенко заявил, что все зэки, которых завербовали в ЧВК "Вагнер", уже погибли в Украине
Вооруженный мятеж Пригожина провалился. Тем временем его наемников уже перебросили в Беларусь. В то же время Лукашенко уже поспешил успокоить собственное боящееся зэков население.
Самопровозглашенный президент Беларуси ответил на вопросы, которые очень смущают жителей его страны, сообщают местные СМИ. В частности, о том, какой же контингент прибыл в страну, учитывая, что Пригожин активно вербовал в ЧВК "Вагнера" зэков.
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Назвал вагнеровцев "благом" для армии Беларуси
По словам Лукашенко, проблему ЧВК "Вагнера" раздули. Причем не изнутри страны, а снаружи. По его словам, "если бы можно было их пригласить сюда (в Беларусь – 24 Канал), это для нашей армии благо". Диктатор говорит, что наемники Пригожина наиболее подготовлены. В то же время он успокоил тех, кто боится зэков.
Послушайте, все военнослужащие, которые там были, осуждены, они уже погибли, к сожалению. И еще один нюанс, который они (на Западе – 24 Канал) не хотят объяснять: осужденные увольнялись из мест лишения свободы в России только для российского фронта. Ни один человек за границу не уезжает,
– слабо пояснил Лукашенко.
Он продолжил что-то лепетать о вагнеровцах, вспомнив, как отдал их России после задержания. Мол, наемники Пригожина очень благодарны Лукашенко за это и даже "всегда ставят свечу в церкви".
Пластинку самопровозглашенного диктатора начало изрядно плавить. Он не только заявил, что вагнеровцы не страшны белорусам. Он еще и подчеркнул, что они – "люди, которые воевать по всему миру за нормальную цивилизацию".
Вагнеровцы оккупируются в Беларуси
- По имеющимся данным, 29 июня завершили строительство лагеря в Осиповичах. Туда и перебросят наемников Пригожина.
- Спутниковые снимки от 30 июня демонстрируют нам не менее 303 палатки. Каждая из них может размещать от 20 до 50 бойцов. Правда, в этом лагере не фиксируется ни одна военная техника.
- Только по приблизительному подсчету в этом лагере могут разместить от 6 060 до 15 150 наемников Пригожина. Напомним, что перед началом вооруженного мятежа главарь ЧВК "Вагнера" говорил, что в его распоряжении 25 тысяч бойцов.