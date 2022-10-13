Лукашенко передал России партии танков: у Тихановской допустили, о чем это свидетельствует
По информации Генштаба ВСУ, Белоруссия начала передавать России свои танки. Однако Александру Лукашенко нечем особо делиться с Путиным.
Такое мнение 24 каналу высказал представитель объединенного переходного кабинета Беларуси по обороне и нацбезопасности Валерий Сахащик. Он предположил, что танки, которые Минск передает Москве, на самом деле не принадлежат к белорусским запасам.
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Какую технику Лукашенко мог отдать Путину
По словам Сахащика, возможно, это военная техника самой России.
Скорее всего, это техника, которая была повреждена в ходе наступления на Киев и доставлена на белорусские предприятия для ее ремонта и восстановления.
– сказал белорусский оппозиционер.
Он добавил, что по окончании ремонта эта техника отдается России.
Имеет ли Беларусь запасы вооружения
Сахащик выразил сомнение в том, что у Лукашенко есть какие-нибудь значительные запасы техники, которую можно отдать.
После распада Советского Союза, Беларусь активно торговала военной техникой и вооружением, в отдельные годы даже входила в пятерку крупнейших продавцов вооружения в мире. Так что запасов особо не осталось,
– подчеркнул он.
Представитель объединенного переходного кабинета Беларуси добавил, что в стране есть небольшое количество танков Т-72, нуждающихся в ремонте. Однако готовых образцов, которыми можно было бы поделиться с Россией, вероятно, нет.
У Путина проблемы с военной техникой
Сахащик добавил, что Путин после более чем 7 месяцев уже испытывает дефицит исправной военной техники.
Старых образцов у него много, однако способны ли они участвовать в боевых действиях в современных условиях, сказать сложно. А быстро отремонтировать и модернизировать эту технику Путин, скорее всего, не может,
– заметил оппозиционер.
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Как Лукашенко помогает Путину: коротко
- В Генштабе ВСУ сообщали, что из Беларуси в ближайшее время запланировано перемещение на территорию России еще 13 эшелонов с боеприпасами и материально-техническими средствами.
- Россия хочет перебросить на территорию Беларуси тысячи своих военных. Есть вероятность того, что Владимир Путин может готовить удар по направлению Брест – Львов.
- Лукашенко цинично пригрозил Украине после прогремевшего на Крымском мосту взрыва. Есть потенциальная угроза создания в Беларуси ударных группировок.