Лукашенко передал России партии танков: у Тихановской допустили, о чем это свидетельствует

По информации Генштаба ВСУ, Белоруссия начала передавать России свои танки. Однако Александру Лукашенко нечем особо делиться с Путиным.

Такое мнение 24 каналу высказал представитель объединенного переходного кабинета Беларуси по обороне и нацбезопасности Валерий Сахащик. Он предположил, что танки, которые Минск передает Москве, на самом деле не принадлежат к белорусским запасам.

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Какую технику Лукашенко мог отдать Путину

По словам Сахащика, возможно, это военная техника самой России.

Скорее всего, это техника, которая была повреждена в ходе наступления на Киев и доставлена на белорусские предприятия для ее ремонта и восстановления.

– сказал белорусский оппозиционер.

Он добавил, что по окончании ремонта эта техника отдается России.

Имеет ли Беларусь запасы вооружения

Сахащик выразил сомнение в том, что у Лукашенко есть какие-нибудь значительные запасы техники, которую можно отдать.

После распада Советского Союза, Беларусь активно торговала военной техникой и вооружением, в отдельные годы даже входила в пятерку крупнейших продавцов вооружения в мире. Так что запасов особо не осталось,

– подчеркнул он.

Представитель объединенного переходного кабинета Беларуси добавил, что в стране есть небольшое количество танков Т-72, нуждающихся в ремонте. Однако готовых образцов, которыми можно было бы поделиться с Россией, вероятно, нет.

У Путина проблемы с военной техникой

Сахащик добавил, что Путин после более чем 7 месяцев уже испытывает дефицит исправной военной техники.

Старых образцов у него много, однако способны ли они участвовать в боевых действиях в современных условиях, сказать сложно. А быстро отремонтировать и модернизировать эту технику Путин, скорее всего, не может,

– заметил оппозиционер.

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