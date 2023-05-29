"И ты, Брут?": Беларусь поддержала Конвенцию о выдаче Путина

26 мая приняли Любляно-Гаагскую Конвенцию о международном сотрудничестве в расследовании геноцида, преступлений против человечности и других международных преступлений. Среди тех, кто предварительно поддержал договор – Беларусь, Казахстан и Монголия. Это протест против Путина или создание гавани для преступников – читайте в авторской колонке для 24 Канала.

Предыстория

Идея принять международный договор, который бы превратил в конкретные действия декларацию "Никогда снова", появилась в 2011 году. Затем инициативная группа в составе Словении, Аргентины, Бельгии, Монголии, Нидерландов и Сенегала предложила рамку будущей Конвенции для обсуждения экспертами.

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С 2017 по 2023 год, несмотря на пандемию и очередную агрессию России против Украины, активно формулировались принципы и положения нового международного договора. В ходе дипломатической конференции, которая проходила с 15 по 26 мая 2023 года, текст, содержащий преамбулу, 7 разделов и 87 статей был принят и открыт для присоединения. Конвенция вступит в силу через 90 дней после получения депозитарием второй ратификационной грамоты. Можно предположить, что это произойдет в скором будущем.

О чем договор

Любляно-Гаагская конвенция похожа на гармоничное сочетание обычных и конвенционных норм в формате соглашений о взаимной правовой помощи "плюс". Хотя она принята не под эгидой ООН, по стилю и правовой технике подобна Конвенции против транснациональной организованной преступности (UNTOC) и Конвенции против коррупции (UNCAC). Она отражает принципы международного сотрудничества по задержанию, аресту, экстрадиции и наказанию виновных в совершении международных преступлений лиц из Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 3074 (XXVIII).

Люблянско-Гаагская Конвенция устраняет пробелы в сфере международно-правовой помощи и экстрадиции. Закрепляет жертво-центрический подход в сфере международного уголовного права, обеспечивая при этом справедливое правосудие для преступников. В договоре определены процедуры, содержание и объем правовой помощи, закреплена невозможность амнистии за международные преступления.

На что обратить внимание

В частности, Конвенция упрощает процесс замораживания, ареста, конфискации и перепрофилирования активов, содержит положения о распоряжении ими в интересах жертв международных преступлений, а также выявлении и отслеживании имущества или доходов от преступления. Фактически договор объединил действующие подходы к обращению с активами, превратившись в правовую основу, отсутствие которой более года отдельные государства и объединения использовали для того, чтобы обосновать невозможность конфискации.

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Кроме того, авторы предусмотрели применение Конвенции ad hoc, что при дипломатическом давлении может стать схемой для ситуативного сотрудничества с государствами, не являющимися членами МКС или не желающими перегруживать себя обязательствами, защищая собственные интересы или деятелей.

Интересно, что в договоре существует опция "конфиденциального сотрудничества". Это особенно ценно при преследовании высших должностных лиц России. Более того, государство может согласиться на сотрудничество по расширенному кругу международных преступлений, куда согласно приложениям к Конвенции также входят насильственные исчезновения, пытки, агрессия и использование отдельных видов вооружений.

Конвенция является очередным "толчком" для Украины и других государств, национальное уголовное законодательство которых до сих пор не содержит определения военных преступлений и преступлений против человечности. Она настаивает на должном наказании таких действий с учетом всей серьезности их правовой природы.

Кто участники

Предварительную поддержку Конвенции выразили 80 государств, подавляющее большинство которых одновременно являются сторонами Римского устава. Однако есть те, кто не входит в число 123 членов МКС, в частности, Беларусь, Казахстан, Руанда, Украина, Того, Вьетнам, Сан-Томе и Принсипи. Конвенция не влияет на исполнение обязательств сторон Римского устава и отлична от последнего концептуально.

В ее основе – идея об эффективном и надлежащем расследовании и преследовании международных преступлений на национальном уровне. В то же время, сотрудничество между государствами и МКС находится вне регулирования.

Несмотря на то, что выражение поддержки Конвенции не тождественно присоединению к договору и его ратификации, согласно Венской конвенции о праве международных договоров, государства, которые сделали соответствующие декларации, должны не лишать Конвенции ее целей и предмета. На первый взгляд, кажется, что Беларусь добровольно уложила себя в клетку международных обязательств, однако иллюзий по этому поводу быть не может.

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Зачем Конвенция "друзьям Путина"

Вероятно, Беларусь, самопровозглашенный президент которой неоднократно повторял, что не признает каких-либо обвинений в адрес Путина и других должностных лиц России, не стремится сотрудничать с 79 другими государствами для его экстрадиции.

То же касается других субъектов, которые продолжают пожимать руку президенту, подозреваемому в совершении, по меньшей мере, военных преступлений. Дискуссионной возможностью реализации также является попытка выторговать у Путина любые преференции в связи с принятием договора.

В то же время, Конвенцию можно использовать, чтобы скрывать международных преступников, например, настаивая на преимущественной юрисдикции, когда подозреваемый находится на территории государства-стороны. Отказывать в экстрадиции можно со ссылкой на непризнание компетенции международного трибунала (в частности, МКС и потенциально – Специального трибунала по агрессии), на нарушение суверенитета, безопасности, публичного порядка и других жизненных интересов, а также в случае, если оказание правовой помощи повредит правовому положению лица. Под последнюю опцию, предусмотренную в статье 27 Конвенции, подпадает, например, пренебрежение должностными привилегиями и иммунитетами.

Как следствие, международные преступники смогут вполне легитимно доживать без наказания в Беларуси, пока ее правоохранительные органы будут "изучать" все доказательства и проводить "эффективное" расследование в соответствии с ее национальным законодательством.

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Что дальше?

Конвенция демонстрирует решимость мирового сообщества обеспечивать принцип неотвратимости юридической ответственности за международные преступления, имплементируя при этом жертво-центрический подход и нестандартные решения. Высказывание предварительного одобрения Конвенции со стороны государств, лояльных России, свидетельствует об осознании ими или же и самими российскими чиновниками необходимости поиска "плана Б" для попытки оставить зло безнаказанным (или наказанным ненадлежаще).

В отдельных сферах договор является прорывом, который следует по меньшей мере брать за образец (обращение с жертвами, свидетелями и активами). Об эффективности в других вопросах можно будет сделать выводы лишь позже, ведь "выразить поддержку" еще не значит "подписать", а "подписать" – это еще не "ратифицировать". Впереди длительный процесс.