Беларусь полностью закрыла посольство в Канаде: накануне Трюдо осудил Лукашенко

Власть Беларуси объявила, что закроет свое посольство в Канаде. Предшествовало этому то, что канадский премьер Джастин Трюдо осудил задержание Романа Протасевича и спрогнозировал новые санкции против режима Лукашенко.

Посольство Беларуси в Канаде должно закрыться до 1 октября 2021 года. Это предусмотрено постановлением Совета Министров, которое сегодня официально опубликовали.

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Закрытие посольства в Оттаве

Министерству иностранных дел поручено принять меры по закрытию белорусского дипломатического представительства в Канаде и осуществить финансирование соответствующих расходов.

На сайте белорусского посольства в Канаде говорят, что гражданам Белоруссии после закрытия дипмиссии придется обращаться в генеральное консульство Беларуси в Нью-Йорке.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временный поверенный в делах Евгений Русак заявил AFP, что решение было "не спонтанным", а принято на основе анализа практического влияния текущих двусторонних контактов.

Трюдо осудил действия Лукашенко

СМИ связывают факт закрытия консульства с недавним заявлением Джастина Трюдо о перехвате самолета Ryanair и задержании Романа Протасевича.

Накануне на пресс-конференции Джастин Трюдо назвал ситуацию возмутительной, незаконной и абсолютно неприемлемой. Он также сказал, что Канада рассмотрит вопрос о новом пакете санкций против режима Лукашенко. Более того, канадским компаниям посоветовали обходить воздушное пространство Беларуси. Об официальном запрете от правительства, как, например, это сделала Украина, пока речь не идет.

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