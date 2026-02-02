Россия впервые в 2026 передала Беларуси истребители: авиаэксперт сказал, есть ли угроза для Украины

Беларусь получила уже четвертую партию одних из якобы самых мощных российских истребителей Су-30СМ2. Как сообщило их Минобороны, самолеты прибыли 29 января на авиабазу в Барановичах, хотя точное количество не разглашается, есть признаки, что говорится об одном –двух бортах.

В эксклюзивном комментарии для 24 Канала авиаэксперт, заместитель генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский рассказал, на что действительно способны эти истребители и почему Россия так активно перебрасывает их в Беларусь.

Детали В Беларусь прибыла новая партия мощнейших российских истребителей

Это уже не первая такая поставка: в течение 2025 года Беларусь получила несколько партий этих машин, и на базе в Барановичах сейчас может быть не менее 7 – 8 истребителей этого типа.

Заметим, что по данным открытых источников в 2025 году Беларусь приняла три предыдущие партии Су-30СМ2:

-первую пару самолетов с бортовыми номерами "09" и "10" в мае;

-вторую – с номерами "11" и "12" в августе;

-третью – с номерами "13" и "14" в декабре.

Почему Россия активно отправляет истребители в Беларусь?

Храпчинский отмечает, что это не самолеты пятого поколения, поэтому говорить о сверхвозможностях этих истребителей не стоит. Это скорее проявление взаимодействия России и Беларуси в военно-технической сфере.

“Это реализация взаимодействия России и Беларуси. Если посмотреть на развитие авиационной отрасли России, то основной скачок происходил с 2007 по 2012 – 2014 годы. Тогда Россия выпускала огромное количество самолетов, используя американские и японские чипы. После начала войны в 2014 году санкции ограничили доступ к комплектующим, а Беларусь скупала технологии тех лет, создавая теневую возможность поставлять России нужные элементы”, – пояснил эксперт.

По его словам, поставки Су-30СМ2 – это не просто передача самолетов от России. Это, вероятно, своеобразный возврат за помощь в обеспечении комплектующими.

Беларусь активно наращивала производство микроэлектроники, покупая оборудование, которое другие страны уже считали устаревшим.

Приобретенные в 2016 – 2017 годах станки сейчас дают стране возможность модернизировать собственную авиацию и поддерживать Россию.

Храпчинский подчеркнул, что хотя эти самолеты не соответствуют требованиям современной войны, они существенно повышают боевые возможности белорусской авиации.

Подробнее, Су-30СМ2 – это двухместный многофункциональный истребитель второго поколения, которому присуща высокая маневренность и возможность вести боевые действия как в воздухе, так и по наземным целям. Самолет может достигать скорости более 2 000 км/ч и нести ракеты класса "воздух-воздух" и бомбы различных калибров.

В отличие от предыдущих модификаций Су-30 или Су-27, Су-30СМ2 оснащен современной авионикой и системами наведения, что повышает точность поражения и способность действовать в условиях современного ПВО.

Есть ли угроза для Украины?

Сейчас в Беларуси может быть 7 – 8 таких самолетов, способных нести ракеты Р-37М.

Р-37М – это ракета класса "воздух-воздух", она работает по воздушным целям. Теоретически это угроза для нашей авиации, например для перехвата крылатых ракет или "Шахедов". Но Беларусь максимально избегает любых действий, что могут ее привлечь к боевым действиям, поэтому пока реальной угрозы применения этих самолетов против Украины нет,

– убежден Храпчинский.

В то же время он отмечает, что Беларусь продолжает активно помогать России, обеспечивая комплектующими, топливом и связью, что непосредственно поддерживает ведение боевых действий. То есть роль страны в войне больше проявляется в обеспечении и логистике, чем в прямом применении самолетов против Украины.

Интересно, что один из отчетов Институт изучения войны сообщал, что Россия де-факто аннексировала Беларусь и использует ее территорию для подготовки к потенциальному противостоянию с НАТО, создавая информационное и психологическое давление.

Около 500 белорусских предприятий интегрированы в российскую оборонную промышленность, а Минск ежегодно поставляет России десятки тысяч артиллерийских снарядов, ракетных боеприпасов и беспилотников.

Как Россия использует Беларусь в провокациях?