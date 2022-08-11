Недавно беларусь представила модернизированный основной боевой танк Т-72Б

беларусь, которая создает напряжение на Севере Украины, представила модернизированный основной боевой танк Т-72Б. Вероятно, беларусь отказалась от сотрудничества с россией.

беларусь разработала альтернативное решение, несмотря на контракт с россиянами

Об этом говорится в отчете разведки Министерства обороны Великобритании. Сообщается, что беларусь недавно обнародовала подробности о новом, модернизированном внутри страны основном боевом танке Т-72Б.

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Британская разведка отмечает, что беларусь, вероятно, разработала это альтернативное решение вместо программы модификации, по которой был контракт с российской государственной компанией "Уралвагонзавод".

В Минобороны Британии также обратили внимание на проблемы в оборонной промышленности россии. В частности, в разведке сомневаются, что россия выполнит некоторые экспортные заказы на бронетехнику.

Проблемы россии в Британии увязывают с исключительным спросом на вооружение собственных сил в Украине и усиление влияния санкций Запада.

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