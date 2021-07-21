В Беларусь прибывают первые эшелоны российской техники для военных учений

В Беларуси с 10 по 16 сентября состоятся совместные с Россией военные учения "Запад-2021". Впрочем первые эшелоны с российскими военнослужащими и техникой начали прибывать уже 21 июля.

В сообщении Минобороны говорится, что они прибывают для подготовки для участия в этом событии. В то же время проведение маневров во время учений представляет потенциальную угрозу для Украины.

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Общее военные стратегические учения "Запад-2021" пройдут на полигонах в Беларуси и России. С 10 по 16 сентября военные обеих стран будут отрабатывать маневры.

Темой выбрали "Применение группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства". Известно, что учения пройдут на полигонах и участках Гродненской и Брестской областей.

Белорусские военнослужащие сейчас проходят специальную подготовку. В частности осваивают новые современные образцы вооружения.

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