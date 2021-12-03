Беларусь пригрозила ответными санкциями Западу

В Беларуси угрожают в ближайшие дни ввести против стран Запада экономические санкции. Премьер-министр страны заявил, что это будет ответ на те ограничения, которые принял Запад против них.

В то же время самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко якобы в любой момент готов к переговорам с легитимными лидерами стран. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел страны и добавили, что Лукашенко стремится к диалогу на равных условиях.

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Единственный выход из сложившейся ситуации в отношениях с Западом – равноправный диалог и взаимовыгодное сотрудничество,

– сообщили в МИД.

Санкции против Беларуси