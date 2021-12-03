Беларусь пригрозила ответными санкциями Западу
3 декабря 2021 , 16:42Читати новину українською
Источник:телеграм Белта
В Беларуси угрожают в ближайшие дни ввести против стран Запада экономические санкции. Премьер-министр страны заявил, что это будет ответ на те ограничения, которые принял Запад против них.
В то же время самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко якобы в любой момент готов к переговорам с легитимными лидерами стран. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел страны и добавили, что Лукашенко стремится к диалогу на равных условиях.
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Единственный выход из сложившейся ситуации в отношениях с Западом – равноправный диалог и взаимовыгодное сотрудничество,
– сообщили в МИД.
Санкции против Беларуси
- Со 2 декабря начал действовать пятый пакет санкций против Беларуси, который утвердил Евросоюз. Ограничения ввели из-за миграционного кризиса на границе. Европа обвиняет Беларусь в том, что она способствует приезду мигрантов на свою территорию. Далее режим Александра Лукашенко подталкивает тысячи беженцев пересекать границу с Польшей и другими государствами Европы.
- Под ограничения попали 17 человек и 11 организаций. Также Евросоюз работает над шестым пакетом санкций, который может быть готов в январе или феврале 2022 года.
- Минфин США также расширил санкции против Беларуси, в перечень списка попали 20 организаций и 12 юридических лиц. Среди них – и средний сын Александра Лукашенко – Дмитрий.
- Санкции в Вашингтоне приняли за того, что режим Лукашенко пренебрегает международными нормами и благосостоянием собственных граждан. Это реакция, прежде всего, на ситуацию с нелегалами на границе Беларуси и Польши.