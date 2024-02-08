Это очень опасно: какой груз из Китая доставили самолетами в Беларусь

Китайский самолет четыре раза прилетал в Беларусь в начале января этого года. Предполагают, что на борту был именно военный груз.

Однако есть и версии, которые косвенно опровергают такое предположение. Пресс-секретарь Светланы Тихановской Анна Красилина объяснила в эфире 24 Канала, что Китай жертвует своей экономикой, поставляя в Беларусь военные грузы в Беларусь.

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Что могло быть на китайском борту

В начале января Китай доставил в Беларусь груз военного назначения, о чем сообщала мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

Насколько известно, самолет прилетал четыре раза. Что он привез – мы не знаем, все это делалось в крайне секретных обстоятельствах. В 2018 году подобный транспорт привез легкие бронемашины. В этот раз это тоже могут быть они. Часть экспертов говорит о том, что это могли быть ракеты для "Полонеза", что очень опасно,

– отметила Анна Красилина.

"Полонез" – это довольно мощные системы с высокой точностью.

РСЗО "Полонез"

Разработка системы реактивного залпового огня "Полонез", вероятно, началась в 2010-х годах в Беларуси. Это был совместный белорусско-китайский проект, ведь для установки используют китайские ракеты А200 и А300. Собственно, эти ракеты способны поражать цели на расстоянии до 300 километров. Ракеты "Полнеза" летят по баллистической траектории.

Единственной страной, которая приобрела у Беларуси РСЗО "Полонез", стал Азербайджан.

Заметим, что ранее в 2023 году Лукашенко сообщал, что для "Полонеза" могут разработать ракеты с ядерной боеголовкой.

"Однако мы не можем сказать наверняка (поставили ли Беларуси именно ракеты – 24 Канал). Учитывая то, что Китай очень серьезно отнесся к заявлению Байдена о введении вторичных санкций, вероятнее всего, не ставил бы на карту свои экономические отношения с США ради небольшого бонуса", – объяснила Красилина.

В частности, 7 февраля крупный китайский банк Chouzhou Commercial объявил о полной остановке российских транзакций именно из-за вторичных санкций. Это означает, что Китай будет вести себя крайне осторожно. В конце концов, поставлять военный груз в Беларусь можно длинным, но более безопасным путем через Казахстан и Кыргызстан. Прямые поставки в Минск опасны для Пекина.

Китай поставил военный груз Беларуси: что известно