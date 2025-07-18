Об этом говорится в материале 24 Канала "Интеграл" смерти: Беларусь производит микросхемы для российских ракет – документы".

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Какие есть доказательства того, что Беларусь производит оружие для России

Диктатура Лукашенко превратилась в логистический хаб по перевозке в Россию и из нее запрещенной продукции. Через Польшу стране-агрессору переправляли нужный для военного производства оксид алюминия, элитные автомобили, древесину и тому подобное. В обратном направлении россияне везли аграрную продукцию и удобрения.

"Кроме непосредственно предоставления своей территории для нападения и всяческой помощи России в торговле со странами ЕС, Беларусь полноценно присоединилась к работе по производству российских ракет, которыми оккупанты уничтожают гражданское население и объекты критической инфраструктуры. Именно этот факт и делает Минск полноценным союзником Москвы, членом оси зла и участником войны против Украины", – говорится в статье.

Государственные компании Беларуси с 2022 года присоединились к непосредственному участию в обеспечении российской армии. Например, расконсервировали технику и снаряды, чтобы передать их оккупантам.

А вот производители электроники оказали наиболее критическую помощь Кремлю. Благодаря им Путин провел "импортозамещение" микросхем, конденсаторов, стабилизаторов.

Россия и Беларусь согласовали продукцию ряда фирм. Товары участвуют в научно-технической кооперации предприятий ВПК.

Согласно письму заместителя министра промышленности и торговли России Кирилла Лысогорского, отправленного главе государственного военно-промышленного комитета Беларуси Дмитрию Пантусу, в 2025 году кабмины стран согласовали отправку в Россию продукции ОАО "Витебский завод радиодеталей "Монолит", ОАО "Научно-технический центр "ДЭЛС", ОАО "НИИЭВМ", ОАО "Конструкторское бюро "Дисплей", ОАО "Интеграл" – управляющая компания холдинга "Интеграл", ОАО "Цветотрон" и ОАО "Пеленг",

– приводит данные 24 Канал.

Также следует сказать, что иногда россияне пускают "Шахеды" через территорию Беларуси. Так ударные дроны внезапно оказываются над Западом Украины.