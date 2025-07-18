Про це ідеться в матеріалі 24 Каналу "Інтеграл" смерті: Білорусь виготовляє мікросхеми для російських ракет – документи".

Читайте також Світ допускає спробу Росії атакувати НАТО: чому нова війна може початися з Білорусі

Які є докази того, що Білорусь виробляє зброю для Росії

Диктатура Лукашенка перетворилася на логістичний хаб із перевезення до Росії та з неї забороненої продукції. Через Польщу до країни-агресорки переправляли потрібний для військового виробництва оксид алюмінію, елітні автомобілі, деревину тощо. У зворотному напрямку росіяни везли аграрну продукцію та добрива.

"Крім безпосередньо надання своєї території для нападу та всілякої допомоги Росії у торгівлі з країнами ЄС, Білорусь повноцінно доєдналася до роботи у виробництві російських ракет, якими окупанти знищують цивільне населення та об'єкти критичної інфраструктури. Саме цей факт і робить Мінськ повноцінним союзником Москви, членом вісі зла та учасником війни проти України", – мовиться у статті.

Державні компанії Білорусі з 2022 року долучилися до безпосередньої участі у забезпеченні російської армії. Наприклад, розконсервували техніку та снаряди, щоб передати їх окупантам.

А от виробники електроніки надали найбільш критичну допомогу Кремлю. Завдяки ним Путін провів "імпортозаміщення" мікросхем, конденсаторів, стабілізаторів.

Росія та Білорусь узгодили продукцію низки фірм. Товари беруть участь у науково-технічній кооперації підприємств ВПК.

Згідно з листом заступника міністра промисловості та торгівлі Росії Кирила Лисогорського, відправленого очільнику державного військово-промислового комітету Білорусі Дмитру Пантусу, у 2025 році кабміни країн узгодили відправку до Росії продукції ВАТ "Витебский завод радиодеталей "Монолит", ВАТ "Научно-технический центр "ДЭЛС", ВАТ "НИИЭВМ", ВАТ "Конструкторське бюро "Дисплей", ВАТ "Інтеграл" – управляющая компания холдинга "Интеграл", ВАТ "Цветотрон" та ВАТ "Пеленг",

– наводить дані 24 Канал.

Також слід сказати, що іноді росіяни пускають "Шахеди" через територію Білорусі. Так ударні дрони раптово опиняються над Заходом України.