В Беларуси отчитались о наращивании совместной с Россией ПВО: зенитные подразделения уже дежурят

11 января 2023, 14:30
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В белорусском минобороны заявили о наращивании сил противовоздушной обороны республики и России. Это якобы сделано по плану командования военно-воздушных сил Беларуси.

К тому же группировка войск России и Беларуси совершила марш техники. Об этом информирует 24 Канал.

Важно От боеприпасов к военным: Россия перекинула в Беларусь еще один эшелон с техникой

Беларусь и Россия нарастили силы ПВО

По плану командующего ВВС и войсками ПВО республики Беларусь осуществлено наращивание сил противовоздушной обороны Беларуси и России,
– написали в минобороны Беларуси.

Отмечается, что зенитные ракетные подразделения выдвинулись в назначенные районы и заступили на боевое дежурство.

Марш техники России и Беларуси

В сети обнародовали видео, на котором можно увидеть, как одно из подразделений 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады совершает марш в "назначенный регион для выполнения учебно-боевых задач". Это якобы происходит в рамках "согласования региональной группировки войск России и Беларуси".

Куда именно направляются военные – пока неизвестно.

Движение российской и белорусской техники: смотрите видео

Что сейчас происходит на территории Беларуси

  • На территории Беларуси проведут летные учения вместе с российскими войсками с 16 января по 1 февраля.
  • Военный эксперт Олег Жданов заявил, что главной целью лётно-тактических учений на территории Беларуси – будет определенная раздражительность как Украины, так и стран Балтии и Польши. Уже известно, что россияне будут использовать для обучения все полигоны на территории Беларуси.
  • Кстати, недавно в Беларусь поступила партия новых БТР-82A, БТР-80К, бронированных медицинских и ремонтно-эвакуационных машин.
  • Также 7 января Россия отправила в Беларусь еще один эшелон, в котором было 700 – 800 российских оккупантов.
  • Так, только за два дня могли перебросить не менее 1 400 – 1 600 российских захватчиков.
Автор: Софія Ковнір